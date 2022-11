Vrouw valt in slaap achter het stuur… en heeft dan alle geluk van de wereld

De vrouw, aan het stuur van een Mercedes break, was naar eigen zeggen in slaap gevallen achter het stuur. Dat gebeurde rond 16.15 uur. Haar wagen week af naar rechts, belandde in het gras, miste op een haar na een groot verkeersbord en het begin van de vangrail en kwam enkele tientallen meter verder tot stilstand. Dat gebeurde vrij zachtjes: struikgewas en jonge boompjes remden de auto af en waren bovendien krachtig genoeg om te verhinderen dat het voertuig verder de dieperik in zou duiken. Aanvankelijk werd gevreesd dat de bestuurster gekneld zat in haar wagen maar dat bleek niet het geval. De dame was zelfs niet eens gewond. Tijdens de takelwerkzaamheden moest één rijstrook afgesloten worden.