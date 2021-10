Vrouw (30) opgepakt voor poging moord op 65-jarige buurvrouw van haar broer

Kortrijk/Heule Maria (104) viert verjaardag als oudste inwoner van Kortrijk: “Ik mis mijn zoon enorm, ik maak er voor hem het beste van”

14 oktober Feest in rusthuis Ter Melle in Heule, waar Maria Devriendt als oudste inwoner van Kortrijk haar 104de verjaardag viert. Ze geniet, al gaan haar gedachten vooral uit naar haar enig kind Gino (66). Ze verloor haar zoon op 27 november 2020 aan corona. “Het doet veel pijn, want ik zal hem nooit meer terugzien. Gino was een goed man en een geestigaard. Ik maak er nu het beste van omdat Gino dat zo zou gewild hebben”, vertelt Maria.