Vrijwilligers verwerken 15.000ste foto ‘Ieper Verbeeldt’: “Journalisten, studenten en onderzoekers raadplegen onze beeldbank”

IeperMet hulp van een groep enthousiaste vrijwilligers bevinden zich momenteel al 15.000 foto’s in de beeldbank ‘Ieper verbeeldt’. Die bevat oude foto’s, affiches en postkaarten van de Westhoek. “Onbekende foto’s die jarenlang in een album of koekendoos verborgen zaten, krijgen zo een tweede leven voor het grote publiek.“

‘Ieper verbeeldt’ is onderdeel van ‘Westhoek verbeeldt’, de regionale erfgoedbank die in 2004 startte in Heuvelland en in de schoot van CO7 uitbreidde naar de ruime regio. Een dertigtal vrijwilligers schrijft mee aan het succesverhaal van de deelwerking. “Ze zijn een onmisbare schakel in de speurtocht naar het verleden van onze stad”, zegt schepen Valentijn Despeghel (Vooruit). “De lokale medewerkers sporen foto’s op bij mensen thuis om ze daarna te digitaliseren en samen met de eigenaar te beschrijven. Is het verhaal achter het beeld niet te achterhalen, dan schakelen ze de hulp in van sociale media of gaan ze op zoek in oude lokale kranten. Onbekende foto’s die jarenlang in een album of koekendoos verborgen zaten, krijgen zo een tweede leven voor het grote publiek.“

Mesenaar

Een van die vrijwilligers is Stefaan Beun (73), een Mesenaar die in Ieper woont. “Ik begon zo’n 14 jaar geleden een handje te helpen, toen ik op brugpensioen ging. In onze familie is er altijd wel veel interesse geweest voor geschiedenis en het maken van stambomen en zo. Ook mijn broer is actief in het archief.”

Stefaan zegt dat hij veel foto’s toegestuurd krijgt. “Mensen weten op den duur waarmee je bezig bent. Als ik een foto krijg, scan ik die in en maak er een beschrijving bij. Soms ga ik wel eens op zoek naar foto’s. Ondertussen verwerkte ik 3.300 foto’s en als je weet dat ik een uur werk heb aan één foto, dan nam alles al wat tijd in beslag. Onlangs kreeg ik een foto binnen waarvan we dachten dat die was genomen in Boezinge. Ik kreeg een reactie van iemand die zei dat het onmogelijk was. Na wat speurwerk bleek de foto te zijn genomen in Brugge.”

Volledig scherm Een klasfoto die te vinden is in de beeldbank. © Ieper verbeeldt

“Niet alleen journalisten raadplegen ‘Ieper verbeeldt’, het is ook een vaak gebruikte bron bij wetenschappelijk onderzoek”, aldus de schepen. “Studenten en onderzoekers gebruiken foto’s voor publicaties, tentoonstellingen en lezingen. Ook handelszaken of horeca-uitbaters die hun interieur inrichten of Ieperlingen die familie en vrienden van vroeger opsporen, vinden hun weg naar de beeldbank.”

Toneel

Onlangs werd het 15.000ste beeld in het systeem ingevoerd. De foto, samen met een album vol andere foto’s, werd geschonken door Roswitha Pannecoucke (83) uit Ieper. “Het zijn foto’s van toen ik nog toneel speelde uit onder andere 1961”, zegt ze. “Ik volg ‘Ieper Verbeeldt’ al een tijdje en het leek me een goed idee om mijn foto’s beschikbaar te maken voor andere mensen.”

“Voor ons is deze verzameling heel nuttig omdat op het einde van het jaar onze volgende tentoonstelling over toneel gaat. Het is fijn dat we op deze manier nog materiaal binnen krijgen dat we rechtstreeks kunnen gebruiken”, aldus Goedele Wittouck, deskundige publiekswerking bij het stadsarchief.

Privacy

Nog niet alle foto’s staan online. Alleen beelden met een publieke waarde van meer dan 25 jaar oud zijn zichtbaar omwille van de privacy van de personen die erop staan. “Bijna elke deelgemeente heeft een of meerdere aanspreekpunten, waardoor de dorpen goed vertegenwoordigd zijn in de beeldbank. Het Ieperse Stadsarchief, die de werking van ‘Ieper verbeeldt’ coördineert, blijft nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Vooral in de deelgemeenten Brielen en Elverdinge is het stadsarchief nog op zoek naar helpende handen”, besluit de schepen.

Wie zelf nog oude foto’s heeft liggen, dan daarmee op vrijdagvoormiddag terecht in de leeszaal van het Stadsarchief. De beelden worden indien mogelijk meteen gescand en kunnen daarna weer mee naar huis. Past dit moment niet, dan ben je ook op een ander moment welkom in het archief na afspraak. Meer info op www.westhoekverbeeldt.be.