Vrijwilligers helpen middeleeuwse stenen schoon te maken: “Je hebt letterlijk en figuurlijk een brok geschiedenis in handen”

In het kader van de grote rioleringswerken in Ieper zijn er al een hele tijd archeologische opgravingen bezig in het centrum van de stad. Tijdens die werken kwam in maart van dit jaar op de Leet een deel van de kademuur van de Ieperlee aan de oppervlakte. “De Yperlee was in de 12de eeuw een open beding zonder muren”, zegt Jan Decorte, archeoloog en erfgoedcoördinator bij CO7. “Pas toen de westelijke vleugel van de Lakenhallen, eind 13de eeuw, werd gebouw, kreeg de Ieperlee een stenen kademuur. Het is een deel van die muur die we tijdens de opgravingen hebben aangetroffen.”

Platbodems

In de middeleeuwen was de haven op het Vandenpeereboomplein een belangrijke plaats in de stad. “Er waren wellicht wel meer havens langs de Ieperlee, maar die aan de Leet was de belangrijkste. De aanwezigheid van een havenkraan, waarvan tijdens de opgravingen de funderingen werden blootgelegd, bewijst dat. In de haven werden allerlei goederen gelost die ter plaatse werden gebracht met platbodems. We vermoeden dat die boten tussen 6 en de 8 meter lang waren en zo’n 2 tot 3 meter breed.”

De kademuur die werd gevonden op de Leet.

Het is nu de bedoeling om met de stenen van de gevonden muur op de heraangelegde Leet een zitbank te maken. “Voor die bank wil de stad de stenen van de oude kademuur gebruiken”, zegt Jan Decorte. “De stenen moeten daarvoor echter schoon worden gemaakt. We deden daarvoor een oproep naar vrijwilligers die die taak op zich wilden nemen. Een twintigtal mensen meldde zich aan.”

Vuil werkje

Vrijdag zakte een aantal van hen af naar de depots van de Ieperse technische dienst. Robbe Platteau (20) uit Elverdinge studeert archeologie en werkt momenteel als jobstudent bij CO7. “Die stenen hangen nog vol met mortel en moeten dus schoon gemaakt worden”, aldus de jongeman. “Archeologie is soms een vuil werkje. Heel het proces meemaken is wel leuk. Je moet weten dat die steen zo’n 700 jaar oud is, wat niet niets is. Het is wel een lastig werkje en ik heb al heel wat stof binnen, maar het is iets wat ik later ook zou willen doen. Het echte veldwerk. En misschien kan ik wel beginnen werken voor Jan Decorte bij CO7, wie weet.”

De technische dienst van Ieper maakte een zeefmachine.

Paul Schamp (67) uit Vlamertinge was voor hij met pensioen ging psycholoog. Nu wijt hij zich echter aan een andere passie: de geschiedenis van de Westhoek. “Het is iets wat mij uitermate boeit”, klinkt het. “De archeologische vondsten in Ieper zijn fantastisch. Ook op de Leet vonden de archeologen schitterende zaken en het voelt echt goed om deze stenen die daar in 1280 werden neergelegd vast te pakken. Het is fijn dat ze er toch iets mee zullen doen en hopelijk plaatsen ze er nog een infobord bij. Maar het wordt een prachtig geheel, de Lakenhallen, het Belfort en de kathedraal. Het enige dat blijkbaar nog ontbreekt is een beetje groen, maar misschien komt dat er nog.”

Betonmolen

Ook de personeelsleden van de technische dienst en in het bijzonder diensthoofd Stijn Fertin kregen een opdracht. “In de aarde die uit de Leet werd opgegraven zitten heel wat grote en kleine stukken die een archeologisch waarde hebben”, aldus Stijn. “Archeoloog Jan Decorte vroeg mij of ik niet eens kon nadenken om op een goedkope manier de aarde te zeven om er zo overblijfselen uit te halen.” Met beperkte middelen bouwde Stijn een machine, waarbij de aarde in een betonmolen gaat, wordt natgespoten en dan op een zeef terecht komt. “We hebben er al heel wat uitgehaald, van potscherven tot beenderen. Het zou fijn zijn mochten we ook een oude munt of zo vinden, iets echts waardevol. Dat zou pas de max zijn.”

Vondsten de Leet.



Het werk veroorzaakt nogal wat stof.

Vondsten de Leet.

Vondsten de Leet.

Vondsten de Leet.

Vondsten de Leet.

Vondsten de Leet.

Vondsten de Leet.

