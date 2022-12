Vrijwilligers gezocht die Vredeslicht willen dragen

Op zaterdag 17 december vertrekt het Vredeslicht vanop de Grote Markt in Ieper in 4 groepen richting Zonnebeke, Langemark, Poperinge en Lo. “We roepen mensen op die het Vredeslicht al wandelend, lopend of fietsend naar de volgende gemeente willen brengen”, klinkt het. “Schrijf je voor 10 december in via mail in via vrede@ieper.be of telefonisch op het nummer 057/23.94.59.