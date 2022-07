Vrijwilliger gezocht voor smartphone- of tabletvragen

Elke dondernamiddag kunnen mensen, mits het maken van een afspraak, in het dienstencentrum De Kersecorf terecht met smartphone-, tablet- of administratieve vragen. De dienstencentra zij nog op zoek naar een vrijwilliger die de bezoekers verder op weg kan helpen. Wie vlot een app kan installeren, videobellen en zijn of haar weg weet op de sociale media kan meer info krijgen via dienstencentra@ieper.be of 057/20.37.78. Je kan ook langskomen in het dienstencentrum, Rijkeklarenstraat 83 in Ieper.