Vrienden van jonge kankerpatiënt Kolia (17) halen uit solidariteit tondeuse boven: “Niet evident wat mijn maten voor mij doen”

Volledig scherm Kolia Devreker na © RV

De steun van zijn kameraden doet de jongen deugd, na een aantal moeilijke maanden. Begin augustus trok Kolia, wiens echte voornaam Nicolai is, nog naar het Festival Dranouter. “Op donderdag en vrijdag ben ik naar de optredens gaan kijken”, vertelt hij. “Al voelde ik toen al wel dat er iets mis met me was. Na een bloedafname kwam dan de diagnose: lymfeklierkanker. Dat was heel confronterend.”

Chemo

“Eind augustus ben ik begonnen met chemo”, vertelt Kolia. “Er is nog een kleine vier maanden te gaan, zeker nog tot eind februari. In het ziekenhuis ontmoet ik tijdens mijn chemokuren niemand van mijn leeftijd. Ook geen dertigers of veertigers, maar meestal oudere mensen.” Toch kan Kolia rekenen op heel wat steun van zijn leeftijdsgenoten. “Toen ik het nieuws vertelde in mijn vriendenkring werden sommigen heel stil. Enkelen konden of wilden het eerst niet geloven, al zijn ze nu wel een grote steunpilaar.”

Volledig scherm Kolia Devreker en enkele vrienden voor de beurt met de tondeuse © RV

Na een zoveelste chemokuur begon het haar van Kolia uit te vallen. ‘Tijd om er de tondeuse in te zetten’, dacht de tiener. En daar stond hij niet alleen voor: een aantal goede vrienden nam spontaan afscheid van hun haardos, uit solidariteit met hun kameraad.

Quote Ik heb het grote voordeel dat de grote bijwerkin­gen van de chemo uitblijven. Ik voel me niet echt slecht of misselijk en moet ik niet in mijn bed kruipen Kolia

“Mijn belangrijkste vrienden doen mee”, zegt de Kolia enthousiast. “Er zijn er nog die twijfelen. Begrijpelijk, als je veel haar hebt. Het is helemaal niet zo evident om er de tondeuse in te zetten... In elk geval voel ik me enorm gesteund door ‘mijn maten’. Ook mijn ouders vinden hun tondeuse-actie een enorme blijk van solidariteit.”

Volledig scherm Kolia Devreker en enkele vrienden na de beurt met de tondeuse © RV

Enkele voetbalvrienden bij KVK Westhoek namen eveneens afscheid van hun kapsel. “Als het lukt, dan train ik af en toe mee met de U19. Onze trainer is Frederik ‘Epo’ Wydoodt, een levende legende (lacht). Mijn ploegmaats trainen drie keer per week. Het lukt me nog maar om éénmaal per week te gaan trainen. Competitie is er voor mij nog niet bij, maar ik hoop alvast om later weer matchen te kunnen spelen.”

AZ Delta

Die hoop is volgens de behandelende artsen in het AZ Delta Roeselare groot. “Ik heb volgens hen het voordeel dat ik nog jong ben en een sportief lichaam heb. Na een recente scan kreeg ik ook het goede nieuws dat de kanker verdwijnt.”

Kolia gaat naar het College Ieper, waar hij Wetenschappen-Wiskunde volgt. “Ik volg een aangepast lessenrooster en ga per dag vier uur naar de les”, zegt hij. “Grote bijwerkingen van de chemo blijven voorlopig uit. Ik voel me niet echt slecht of misselijk en moet ik niet in mijn bed kruipen. De eerste dagen na elke chemo ben ik wel heel moe maar het gaat relatief goed", klinkt het nog.

Volledig scherm Gust Sinaeve voor © RV

Volledig scherm Baptiste Daelman voor © RV

Volledig scherm Gust Sinaeve na © RV

Volledig scherm Baptiste Daelman na © RV

