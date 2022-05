Vrees voor 50ste ‘100 km van Ieper’ in mineur blijkt ongegrond: “De meeste wandelaars zijn terug... Nu de Britten nog”

IeperIs er nog een toekomst voor de 100 km van Ieper? Dat was de hamvraag die de organisatoren zich stelden tijdens de 50ste editie van de driedaagse wandeltocht in het hemelvaartweekend. Het was bang afwachten of zowel wandelaars als medewerkers na een coronastop van de partij zouden zijn. “We kunnen met een gerust hart al aan de volgende editie denken.” Al blijven de meeste Britten voorlopig wel weg.

Zaal Fenix in Ieper was dit weekend opnieuw de uitvalsbasis voor de 100 km van Ieper. Het wandelevenement, dat dit jaar zijn 50ste verjaardag viert, programmeerde wandeltochten tussen de 6 en 50 kilometer lang. “Na de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog wilden we met onze driedaagse nog meer aandacht besteden aan het oorlogsverleden in onze regio”, zegt secretaris Thierry Buseyne. Corona veroorzaakte evenwel een onderbreking van twee jaar en de vrees was dat niet alleen wandelaars zouden wegblijven, maar dat ook de vrijwilligers misschien verstek zouden laten.

Barracks

“Vorig jaar dokterden we nog een formule uit waarbij de deelnemers individueel in lussen moesten wandelen”, zegt voorzitter Jan Durnez. “Dit jaar konden we gelukkig op de klassieke manier organiseren. Wel waren er enkele onzekerheden vooraf. De jongste tijd stopten enkele wandelclubs en hoorden we van wandeltochten met 30 tot 40 procent minder deelnemers. Daar hadden we eigenlijk ook wel voor gevreesd. Uit eerste cijfers lijkt dat mee te vallen, we denken toch in totaal boven de 3.000 uit te komen, wat gezien de omstandigheden niet slecht is.”

“In 2019 plaatsen we naast zaal Fenix nog tenten – de zogenaamde barracks – waar mensen in konden slapen. Dat vergde enorm veel werk voor ons. Dit jaar doen we het een eerste keer zonder. Ik denk echter niet dat het effect daarvan groot is. In het Ieperse zijn er momenteel heel wat overnachtingsmogelijkheden, zodat mensen wel een slaapplaats vinden.” Jan Durnez merkt wel dat de Britse wandelaars niet in groten getale zijn teruggekeerd. “Hopelijk komt daar in de toekomst opnieuw verandering in. Wel aanwezig zijn de Duitse reservisten, die al lang present geven, en tot mijn groot plezier hoorde ik ook wel wat Frans praten bij enkele wandelaars.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De Britten Rosie en Trevor: "We zijn blij dat we er opnieuw bij kunnen zijn”. © Henk Deleu

Rosie Barron en Trevor Hek zijn twee Britten die er dit jaar wél bij zijn. De twee wonen in het Gloucesterhire, een regio net naast Wales, en namen al een tiental keer deel aan de 100 km van Ieper. “Waar wij wonen kan je ook heel mooi wandelen, maar we zijn beiden geboeid door de Eerste Wereldoorlog. Die geschiedenis vind je nergens beter dan hier”, zegt Trevor. “De sfeer is heel fijn en de organisatie is altijd uitstekend. Thierry (Buseyne, red.) en zijn team doen dat heel goed. De laatste keer waren we hier in 2019. Het jaar daarop stonden we klaar om te komen, maar ging het uiteindelijk niet door. Ook vorig jaar moesten we annuleren. Of brexit een probleem is? Dat bezorgt ons enkel een paar extra stempels in ons paspoort, meer niet.”

Met de honden

Rosie en Trevor komen niet enkel voor ontspanning naar onze contreien. Beiden werken ze voor het Britse ministerie van Defensie en helpen ze bij het organiseren van herbegravingen van WO I-soldaten die bij archeologisch opgravingen worden gevonden. “Wellicht zijn we hier binnen enkele weken al terug.”

Twee vriendinnen, de ene uit het Kortrijkse en de andere uit Beveren-aan-de-IJzer, gaan wekelijks wandelen met hun honden en namen nu deel aan 100 km van Ieper. “Alles was dik in orde, maar misschien moeten de organisatoren er eens over nadenken om het evenement over twee weekends te spreiden. Twee dagen na elkaar zo’n grote afstand is voor ons een beetje te veel van het goede.”

Communies

“Wat we wel zien is dat er misschien minder jonge gezinnen deelnamen aan de wandeling, maar dat is wellicht te wijten aan andere activiteiten, zoals communies en zo”, zegt voorzitter Jan Durnez. “In het bestuur zien we wel nog jong bloed en dat stemt ons hoopvol voor de toekomst.” De vraag of de vele vrijwilligers – meer dan 60 in totaal – na covid de draad zouden oppikken, bleek uiteindelijk overbodig. “Ook dat stemt ons uiteraard tevreden.”

Volledig scherm Bij de 100km van Ieper kan over afstanden tussen de 6 en 50km worden gestapt. © Henk Deleu