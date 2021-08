Vredesstad Ieper vangt Afghaanse medewerkers Moeder voor Vrede op: “We zijn heel dankbaar voor de hulp, maar we vrezen voor onze familie”

De Ieperse vzw Moeders voor Vrede is al sinds 2002 aan de slag in Afghanistan. Daar zet de organisatie zich in voor vrouwenrechten en biedt met verschillende projecten hulp aan inwoners op vlak van onder meer onderwijs en gezondheidszorg. De stad Ieper heeft een lange traditie van samenwerking met de vzw. Toen de situatie in Afghanistan recent op korte tijd uit de hand liep, uitte Moeders voor Vrede haar grote bezorgdheid om hun Afghaanse medewerkers ter plaatse. “We hebben alles op alles gezet om onze medewerkers naar Ieper te krijgen”, zegt Jennie Vanlerberghe, voorzitter van Moeders voor Vrede. “Het is ons gelukt.”

Dinsdagavond arriveerden 6 vrouwen en een meisje in de Vredesstad. Vanavond komen er normaal gezien nog 13 mensen aan in Ieper. “Ik ben nog nooit zo bang geweest”, zegt Hanifa Alijar (25), een lerares Engels. “We moesten verschillende pogingen ondernemen om op de luchthaven te geraken. Het was chaos. We konden tenslotte de aandacht trekken van de Belgische militairen die ons meenamen. Ik ben blij dat we in Ieper worden opgevangen, maar ik ben vrees voor mijn familie.”