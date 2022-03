Vredesstad helpt Oekraïense vluchtelingen: “Ieper is het aan zichzelf verplicht om niet aan de zijlijn te blijven staan”

IeperDe stad Ieper heeft al 193 bedden beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen. “Laat ons hopen dat we met veel Ieperse warmte ons steentje kunnen bijdragen in deze moeilijke tijden, in de eerste plaats voor de vluchtelingen zelf.”

“De oorlog in Oekraïne is een drama voor de onschuldige burgers die in hun veiligheid en hun integriteit worden aangevallen”, zegt raadslid Jan Breyne (CD&V). “Veel mensen proberen het geweld te ontvluchten met een steeds groeiende stroom vluchtelingen vanuit het zwaar getroffen land als gevolg. Een golf van gastvrijheid is op gang gekomen en dat is hartverwarmend. We moeten er rekening mee houden dat Oekraïense vluchtelingen aan onze deur zullen aankloppen. Ieper werd door booking.com uitgeroepen tot meest gastvrije stad van Vlaanderen. We zijn daar fier op, maar nu kunnen we bewijzen dat deze gastvrijheid verder gaat dan toeristen, die hier met gevulde portefeuilles neerstrijken en onze horeca hoop geven. Nu kunnen we bewijzen dat onze gastvrijheid niet selectief is.”

Eerste Wereldoorlog

“We zijn diep geschokt, ontgoocheld, verontwaardigd en bezorgd over de situatie in Oekraïne”, reageert burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Ons hart ligt bij de mannen, vrouwen en kinderen schuilend in kelders, slachtoffer van geweld, ontelbaren op de vlucht tot zelfs ruim boven anderhalf miljoen ondertussen. Onze eigen geschiedenis, de vernieling van onze stad tijdens de Eerste Wereldoorlog, de herdenking die we dagelijks en in zoveel projecten uitdragen en ons engagement als Vredesstad maakt dat we ons nauw betrokken voelen. We willen helpen waar we kunnen.”

Volledig scherm Een mooi logo voor Ieper helpt Oekraïne. © Stad Ieper

Via de stadskanalen veroordeelde het stadsbestuur de Russische inval fel en vlaggen werden halfstok gehangen. “Ondertussen zetten we verschillende acties op”, gaat de burgemeester verder. “Zo speelden zaterdag onze beiaardklokken Oekraïense liederen, een wereldwijd muzikaal initiatief om de boodschap van vrede uit te dragen. In het In Flanders Fields Museum werden de herdenkingsstoelen van Oekraïne en Rusland symbolisch zij aan zij geplaatst. Westhoek Vredeshoek en Vredesstad Ieper roept op om de vredesvlag uit te hangen. Samen met het vredesfonds bekijken we welke initiatieven we kunnen nemen de komende weken als aanhoudend signaal.”

Goeie afspraken

Ondertussen bieden burgers via de actie #Plekvrij al 193 bedden aan vluchtelingen aan. “We delen alles in drie groepen in”, zegt schepen Eva Ryde (N-VA). “Collectiviteiten, leegstaande woningen en gastgezinnen. Elk vergt een andere aanpak en opvolging en dat wordt in detail uitgewerkt. Zodra we de nodige informatie gebundeld hebben, organiseren we een infomoment om goeie afspraken te maken. In het eigen stadspatrimonium zijn de mogelijkheden beperkt om mensen op te vangen aangezien we de noodopvang willen blijven gebruiken voor reguliere inzet, want ook daar blijft de nood hoog”, weet de schepen. “Geen enkel ander Iepers gebouw is vrij of heeft voldoende woonkwaliteit om mensen te huisvesten.”

Apart e-mailadres

De dienst Welzijn doet dienst als aanspreekpunt. Ieper heeft een apart e-mailadres aangemaakt voor alle vragen: ieperhelpt@ieper.be. “Laat ons hopen dat we met veel Ieperse warmte ons steentje kunnen bijdragen in deze moeilijke tijd, in de eerste plaats voor de vluchtelingen zelf.”

Volledig scherm Ieperlingen veroordelen de Russische agressie op verschillende manieren. Diederik Vandenbilcke tekende een cartoon. © RV