Vredesloop voor Oekraïne brengt 450 deelnemers op de been

“We zijn tevreden. We begonnen pas eind augustus met de voorbereidingen, wat aan de late kant was. Knap hoe we in amper twee maanden alles rond kregen”, vertelt Geert Vanlangendonck van Vredesloop.

Er was aan de Fenixzaal ook duiding over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen die we ervaren. Zo vraagt vzw Vrede om geld vrij te maken voor vrede in plaats van voor wapens. En de niet-gouvernementele organisatie Intal (International Action for Liberation) vraagt meer in zorg te investeren in plaats van in oorlog. Ook de vzw Palestina Solidariteit en vakbonden ACV en ABVV waren aanwezig op de Vredesloop.