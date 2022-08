Vredescollectief Ieper hoopt Vlaams-nationalistisch festival ‘Frontnacht’ alsnog te verijdelen: “Songteksten staan bol van rassenhaat en neonazisme”

IeperHet nieuwe Vredescollectief Ieper wil niet dat het muziekfestival Frontnacht naar de Westhoek komt. Het collectief vond in de teksten van de bands die op de affiche staan heel wat bezwarend materiaal en vindt dat de door het stadsbestuur opgelegde voorwaarden duidelijk worden geschonden. Ze schreven dat neer in een open brief. “Een neonazistisch, fascistisch en racistisch muziekfestival hoort niet thuis in Vredesstad Ieper, nergens trouwens.” Het schepencollege won ondertussen nieuwe adviezen in en buigt zich opnieuw over de eerder verleende toelating.

Frontnacht is een rechts-nationalistisch muziekfestival dat geprogrammeerd staat op de vooravond van de IJzerwake in Ieper. Het stadsbestuur gaf eerder een vergunning voor het evenement, maar na het inwinnen van bijkomende adviezen wordt die toelating opnieuw onder de loep genomen. Ondertussen stuurde het kersverse Vredescollectief een open brief aan het Ieperse stadsbestuur, de West-Vlaamse gouverneur en de minister van Binnenlandse zaken in de hoop het evenement nog te kunnen verijdelen. De brief is ondertekend door onder meer gewezen gemeenteraadslid Jan Breyne, voormalig burgemeesters Luc Dehaene en Jan Durnez en Piet Chielens, de vorige directeur van het IFFM. Ook verschillende organisaties onderschrijven de brief, zoals onder andere De Gezinsbond, Hart boven Hard, Ieperse Kunstkring Richten, Käthe Kollwitz Collectief en Wakker voor Vrede, net als enkele politieke partijen.

Ethisch door de beugel?

Het stadsbestuur verbond voorwaarden aan het laten plaatsvinden van Frontnacht. In die voorwaarden staat te lezen dat “indien er wordt vastgesteld dat er in hun huidige liedjesteksten wordt aangezet tot discriminatie, haat, geweld of segregatie of denkbeelden worden verspreid over rassuperioriteit of rassenhaat, de vergunning per direct wordt ingetrokken.”

“Wij maken ons grote zorgen dat het onmogelijk wordt om de door de stad gestelde grenzen te bewaken eenmaal het evenement begonnen is”, zegt Dirk Clement van Kunstkring Richten, een van de initiatiefnemers van Vredescollectief Ieper. “Wie zal immers beslissen wat ethisch gezien door de beugel kan? Wie zal aanwezig zijn om dit te controleren?”

Hoewel de organisatoren van het muziekevenement tegenspreken dat het festival ook maar iets te maken zou hebben met nazisme of fascisme, ziet het Vredescollectief dat toch even anders. “We hebben zelf de teksten van de geprogrammeerde bands - met name Sacha Korn, Flak, Flatlander en Bronson – doorgelicht. Althans een deel daarvan. Sommige teksten zijn niet te vinden op het internet of in de albums. Wat we allemaal hebben aangetroffen is hallucinant. We begrijpen niet dat het stadsbestuur zich hierover niet durft uit te spreken. Het is duidelijk dat in deze songteksten in niet mis te verstane taal inbreuk wordt gepleegd op de voorwaarden die de stad oplegt. We vragen ons af of dit geen gegronde reden is om het evenement te annuleren.”

Haat

“We hebben niets tegen Vlaams-nationalisme. Verschillende, afwijkende meningen vreedzaam naast elkaar laten bestaan is een nobel, hoog doel en daarmee zetten we Ieper op de wereldkaart. Wat Frontnacht beoogt, staat daar echter haaks op, haat is immers geen mening. We willen als stad toch niet op deze manier herinnerd worden?”

Schepen Diego Desmadryl (Open Ieper) zegt dat er volgende week dinsdag een beslissing wordt genomen over het eventueel intrekken van de vergunning. “We hebben nieuw onderzoek laten doen, onder meer door OCAD, rond de voorwaarden die we organisatoren hadden opgelegd. Met nieuwe adviezen bekijken we nu of het festival al dan niet kan plaatsvinden.”

