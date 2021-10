Voor het eerst in 90 jaar een vacature bij Last Post: “Wie helpt ons de ceremonie in goede banen leiden”

Momenteel beschikt de Last Post Association, de vereniging die zich buigt over de dagelijkse Last Postceremonie, over 3 mensen die als assistent optreden. “Maar we zouden er graag in totaal 4 hebben”, zegt Benoit Mottrie, voorzitter van de Last Post Association, “Zo wordt het voor mensen een beetje makkelijker werken is. We hebben een vacature uitgeschreven, en dat voor het eerst in onze geschiedenis, die eenvoudig kan worden gedeeld op de sociale media. Op die manier hopen we vlug iemand te vinden.”