Voor het eerst grévyzebra’s te bewonderen in Bellewaerde: “De stroomdraad verdwijnt, we maken de dieren het zo aangenaam mogelijk”

Waar vroeger chocolade werd verkocht, stinkt het nu naar urine: krakers vinden ‘onderkomen’ in drukste winkel­straat van Ieper

Op 50 meter van de Grote Markt in Ieper blijkt een leegstaande winkel te zijn gekraakt. In het pand liggen oude kleren en een matras. Volgens raadslid Peter De Groote (CD&V), die verder onderzoek voerde nadat hij op de hoogte werd gebracht van de schrijnende situatie, is de toestand ‘verbijsterend’. “De leegstandcijfers in Ieper zijn verdubbeld.” Maar hoe is het zo ver kunnen komen? En kan de stad iets doen aan de leegstand?