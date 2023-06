Voetbalstadion ontruimd door gaslek na ongeval

Jan Yperman Ziekenhuis schenkt matrassen aan zorgvoor­zie­nin­gen in Oekraïne: “Er is nood aan in het door oorlog getroffen land”

De 650 matrassen dat het Jan Yperman Ziekenhuis rijk is, zijn aan vervanging toe. De oude exemplaren zijn echter nog in goede conditie en gaan nu naar drie verschillende hospitalen in Oekraïne. “Daar zullen ze heel welkom zijn”, zegt Gabriel Deruyter van de Oekraïne Werkgroep Gits.