Voetbalsportkamp in de krokusvakantie: “Voor jongens en meisjes, lid of geen lid van een club”

Het voetbalsportkamp, dat plaatsvindt in het Stedelijk Sportcentrum in de Leopold III-laan in Ieper, is bedoeld voor jongens en meisjes zowel aangesloten als niet-aangesloten bij een voetbalclub geboren in 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016. Er is tijdens het kamp één gediplomeerde trainer per ongeveer 16 voetballertjes. De trainingen vinden plaats op de kunstgrasvelden en bij slecht weer in sporthal 2. Deelnameprijs is 85 euro. Online inschrijven kan vanaf vrijdag 20 januari. Meer info hier.