Vlaming Nicholas (63) woont en werkt zes maanden per jaar in Venetië, nu weet hij Nick Cave te strikken voor unieke samenwerking

Houthulst Taarten die je doen smelten: ijsjesma­ker Christof van Surprice verspreidt ook tijdens de feestdagen ‘instant happiness’

22 december Christof Thorrez (47) en Nancy De Gryse (44) uit Houthulst verrasten als eerste bedrijf in de ruime regio de geïsoleerde bewoners van rusthuizen met een lekker ijsje. ‘Instant happiness’ noemde hij het en dat is wat Surprice ook deze kerstdagen verspreidt. Kom helemaal in de kerststemming met de Picon- of glühweinijs. Eén van de afleveringen in onze West-Vlaamse culinaire eindejaarsreeks gemist? Klik hier.