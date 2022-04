Viswedstrijd Memorial Ronny Bryon gewonnen door Jacques Andy met vangst van 8,6kg

Watou ‘Wij Gwij Popinjay’ van kunstenaar Tom Bogaert waakt deze zomer over Watou tijdens Kunstenfes­ti­val

Kunstenfestival Watou 2022 zet dit jaar in op interactie tussen dorp en kunstenaars en de focus ligt op werk in situ. Deze editie kreeg de titel ‘Sense of Place’ en zal nieuw werk bevatten uit het onderzoekstraject Patchwork 2021. Kunstenaar Tom Bogaert zakte vorige zomer vanuit Rome af naar Watou om deel te nemen en presenteert deze editie zijn werk ‘Wij Gwij Popinjay’. Momenteel werkt Tom zijn concept uit en krijgt hulp van lokale ondernemers, zoals metaalbewerkingsbedrijf Made in Inox uit Watou.

1 april