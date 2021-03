Viroloog Marc Van Ranst bedreigd, mogelijk vanuit Wervik: politie maakt proces-verbaal op

Ieper/WervikDe politie van de zone Arro Ieper heeft een proces-verbaal opgemaakt naar aanleiding van doodsbedreigingen die via Twitter geuit werden tegenover viroloog Marc Van Ranst. De afzender is een man die in Wervik woont of daar nog gewoond heeft. Het parket zal beslissen welke onderzoeksdaden eventueel moeten gevoerd worden.