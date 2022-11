Vinylliefhebber Johan Feys (48) deelt zijn liefde voor het zwarte goud op platenbeurs: “Ik verzamel niet om te hebben, maar om te beluisteren”

Johan Feys uit Ieper kennen we vooral van Kartje Kilo, het straattheatergezelschap waarmee hij, samen met kompaan Wouter Sinaeve, bijna elk weekend de hort opgaat. Minder geweten is dat Johan nog een passie heeft. Hij verzamelt namelijk al jaren vinylplaten. “Hoeveel ik er ondertussen bezit? Dat weet ik niet, maar het zijn er veel”, klinkt het. In zijn huis in Ieper staan verschillende platenspelers, zowel in de leefruimte als op de bovenverdieping. Het vinylwalhalla is echter het bureau, waar Johan en zijn vrouw – beiden hebben een job in het onderwijs – vaak samen aan het werk zijn, terwijl er een plaat op de pick-up ligt.

Cd’s

De veertiger is niet iemand die verzamelt om te hebben, maar wel om te luisteren. “Mijn liefde voor vinyl is een gevolg van mijn liefde voor muziek”, zegt hij. Johan is al sinds de lagere school bezeten door muziek. “Het begon allemaal met het opnemen op cassettebandjes. Mijn vader vroeg mij altijd waarom ik al die bandjes moest hebben. Je kon met jouw cassettes steeds opnieuw zaken opnemen, maar er is zoveel mooie muziek dat je het toch niet altijd kan wissen, antwoordde ik hem dan.” Toen Johan zakgeld kreeg en een vakantiejob deed, begon hij met het kopen van cd’s. “Logisch, want ik groeide op in dat tijdperk. Af en toe schafte ik mij wel een lp aan. Het moet halverwege de jaren ’90 zijn geweest dat ik de charme van vinyl ontdekte en nooit stopte ik nog met het kopen van platen.”

Nick Cave

Het startte met een U2-collectie. “Ik was zwaar fan van die band en mijn verzameling telde zo’n 500 platen van de Ieren. Terwijl ik naar U2 op zoek was, kwam ik natuurlijk wel andere zaken tegen die mijn aandacht trokken, The Cure of The Sisters of Mercy. Bands waar ik in mijn jeugd naar luisterde. Toen U2 mottige muziek (lacht) begon te maken, schakelde ik over naar alles wat ik graag hoorde. Met wat ouder worden ontdekte ik jazz, de muziek met de allermooiste platenhoezen. Ook andere stijlen, reggae onder andere, kruisten mijn pad. Je graaft dieper en er gaan hele nieuwe werelden open. Nu koop ik vooral alternatieve rock, maar ook singer-songwriters kunnen mij bekoren. Nick Cave is een onvoorstelbare artiest. Hopelijk maakt hij ooit weer eens een rockplaat, maar zijn laatste intimistische platen zijn o zo schoon! Ook Tom Waits, Randy Newman, Billy Bragg, allemaal heel mooie muzikanten.”

Onbekende groepen

De Ieperling koopt veel op rommelmarkten en doet daar wel eens een ontdekking. “Ik denk dat het in Watou was toen ik voor de zoveelste keer een bananendoos doorzocht vol met muziek van Vader Abraham en James Last, typisch rommelmarktmateriaal. Plots botste ik op Pink Moon van Nick Drake, een van mijn muzikale helden. Het ging dan nog om een eerste Engelse persing, mijn dag kon niet meer stuk.” Een andere keer kocht Johan op goed geluk een reeks platen van The Legendary Pink Dots, een rockband opgericht eind jaren ’70 in Engeland. “Ik kende die gasten niet, het was een pure gok, maar het bleek een goede gok. Het is natuurlijk al voorgevallen dat ik totaal de mist inging bij het kopen van elpees met onbekende groepen.”

Volledig scherm Wie nieuwe platen wil kopen moet vaak naar Kortrijk of naar Gent. © Christophe Maertens

Johan koopt niet enkel tweedehands, maar ook best wel wat nieuw materiaal. “Ik heb veel sympathie voor de echte platenzaak, maar in Ieper nieuwe lp’s kopen lukt niet meer. In Diksmuide is er een winkel, maar ik trek eerder naar Kortrijk of naar Gent. Steek mij in een platenwinkel en je bent me voor uren kwijt (lacht). Er is niets charmanter. Ooit vroeg mijn schoonbroer me mee naar Parijs. Ik heb letterlijk twee dagen van de ene platenwinkel naar de andere getrokken. Ze zagen me enkel ’s avonds aan tafel (lacht).”

50 euro

“Of ik alles koop van mijn favoriete bands? Ik ga niet meer actief op zoek, maar als ik op iets stoot dat ik nog niet heb, dan koop ik het. Van Leonard Cohen zoek ik nog altijd enkele singles, maar die zijn moeilijk te vinden. Voor zo’n zaken ben ik wel bereid iets dieper in de beurs te tasten. Uitzonderlijk zou ik wel 50 euro voor een single of maxi geven.”

Op zondag 20 november presenteert Johan Feys zijn passie voor het zwarte goud in de brouwerij Sint-Bernardus in Watou met de masterclass ‘Liefde voor vinyl’. De lezing kadert in Wanatou, een mooi najaarsprogramma opgezet door de brouwerij. Op 20 november is er trouwens een vinylbeurs van 10 uur tot 17 uur. Om 11.30 uur is er de voorstelling ‘De vinylvreter’ van Piv Huvluv terwijl om 15 uur Nicolas Debonne uit Wevelgem zijn ‘Jaar in schijven’ voorstelt. Johan Feys komt om 17.30 uur aan de beurt. Meer info via sintbernardus.be/nl/wanatou.

Volledig scherm De affiche voor het vinylevenement. © RV

