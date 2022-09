Vierde editie van Vern-event in Elverdingestraat: “Kunst naar de mensen brengen”

Het kunstproject Vern-event is een bedenking van kunstenaar Xavier Pauwels. Pauwels, die in het begin van de straat woont, volgde een opleiding aan de tekenacademie in Ieper en volgde daarna in De Panne bouwkundig tekenen. Aan het HIGRO in Gent studeerde hij grafisch ontwerp. Later verhuisde hij naar de Kempen en werd opvoeder. De liefde bracht Xavier terug naar de Westhoek en hij vestigde zich in de Elverdingestraat. Het is daar dat het project Vern-event nu voor de 4de keer plaatsvindt. “De straat vormt de verbinding tussen de Leet en de Elverdingepoort”, zegt Xavier. “We vragen de mensen in de straat wie zijn of haar woning wil openstellen om deel te nemen aan ons project. Het eerste jaar stelden we enkel in mijn woning en mijn galerie tentoon. Toen toonden we werk van 12 kunstenaars. Een beetje rock & roll, want er stonden kunstwerken tot in mijn slaapkamer. Ik denk dat we die eerste keer zo’n 80 mensen over de vloer kregen.”