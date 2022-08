Vier mooie wandeldagen met slechts een incident: vrouw naar ziekenhuis na aanval van hoornaars

Sommigen stapten 4 dagen, andere namen slechts één dag deel aan De Vierdaagse van de IJzer, maar iedereen deed het met evenveel inzet. Het wandelevenement, georganiseerd door Defensie, begon donderdag in Oostduinkerke, om via Diksmuide en Poperinge in Ieper te eindigen. “In de Kattenstad tekenden 5.027 wandelaars present”, zegt directeur Jef Verstraete. “Over de 4 dagen heen kwamen in totaal 8.722 sportievelingen aan de start.” Dat is minder dan de meer dan 10.000 deelnemers in 2019. “Toch zijn we tevreden. Ik hoor dat ook bij andere wandelorganisaties minder deelnemers opdagen. Wellicht speelt het overaanbod daarin mee. Ook de hitte kan een oorzaak zijn dat mensen minder snel de wandelschoenen aantrekken.”