Vier gewonden bij ongemeen zware klap in Ieper: “Een wonder dat er geen doden vielen”

VlamertingeLangs de Poperingseweg in Vlamertinge gebeurde zaterdagavond laat een spectaculair ongeval. Twee auto’s kwamen frontaal in botsing. Vier mensen, waaronder twee broers, raakten gewond. Voor zover bekend, verkeert geen van hen in levensgevaar. De materiële schade was enorm. “Of dat nu ook het geval was, weten we niet. Maar vooral ’s nachts wordt hier vaak heel hard gereden”, klinkt het in de buurt.

Rond 23.30 uur uur werden een aantal bewoners van de Brandhoek opgeschrikt door een knal. “Mijn man en ik sliepen al”, zegt een iets oudere dame in nachtkledij. “We dachten eerst dat er iets gebeurd was op de Noorderring, die parallel loopt met onze straat. Maar toen we buiten keken, zagen we dat het voor ons deur te doen was, op de Poperingseweg zelf.” Voor de woning van het koppel stond een compleet verhakkelde BMW. Enkele tientallen meter verder, ook in het midden van de rijweg: een zwaarbeschadigde middelgrote Peugeot.

Twee bomen

Bij het ongeval werden twee bomen geraakt. Bij één van hen bleef na de klap een stalen onderdeel haken in de schors van een boom. Tientallen brokstukken lagen verspreid over de hele breedte van de rijweg, over een ruime afstand. In de verhakkelde BMW zaten twee broers, jongemannen. In de andere wagen waren ook twee inzittenden, een iets ouder koppel. Aanvankelijk werd gevreesd dat in één van de wagens een slachtoffer gekneld zat. Maar toen de brandweer arriveerde, bleek niemand meer in de voertuigen te zitten.

Volledig scherm De twee auto’s die zaterdagnacht betrokken waren bij het zware ongeval op de Poperingseweg in Vlamertinge, zijn allicht beiden rijp voor de sloop. © Hans Verbeke

Bij bewustzijn

Alle slachtoffers waren bij bewustzijn en werden voor verzorging naar het Jan Ypermanziekenhuis overgebracht. Voor zover bekend, verkeerde niemand in levensgevaar. Langs de Poperingseweg in Vlamertinge gebeurden in het verleden wel vaker ongevallen, soms zelfs met dodelijke afloop. Het laatste decennium daalde het aantal botsingen evenwel. “Maar er wordt hier nog vaak veel te snel gereden”, weten de buurtbewoners, die zich overigens niet uitspreken over het feit of dat dit keer ook het geval was. “Vooral ‘s nachts is die overdreven snelheid een probleem. Zo horen we regelmatig motorrijders voorbijscheuren op dit kaarsrecht stuk van de Poperingseweg.

