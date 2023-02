Vestingswater aangevuld met honderden kilo’s vissen: “Ik denk dat veel gemeenten en steden een voorbeeld mogen nemen aan Ieper”

“Steek uw vinger niet in de bek van een snoek, of het zou wel eens pijn kunnen doen.” Ter hoogte van ’t Eilandje langs de vestingen werden maandag honderden kilo’s vis in het water gelaten met de bedoeling het visbestand opnieuw aan te vullen. Het ging onder meer om blankvoorn, maar ook om snoeken en grote karpers. “We zijn blij dat het stadsbestuur ons vissers hier bij betrekt”, aldus hengelaar Steve Salomez.

Het was voor Viskwekerij Vandeput uit Zonhoven een lange rit naar Ieper maandagochtend, maar de vracht was wel de moeite. Zo kocht de stad Ieper bij de viskweker 150kg blankvoorn, 100kg brasem, 100kg winde, 100kg zeelt, 10 schubkarpers en 50 snoeken aan, allemaal vissen om het bestand van het vestingswater aan te vullen. “Tien jaar geleden kregen we goed veel vissen van het stadsbestuur, maar er werd een hele tijd niet zoveel bijgezet. Schepen Valentijn Despeghel bracht daar opnieuw verandering in”, zegt visser Steve Salomez (50).

Waterkwaliteit

“Vorig jaar zagen we dat echt aan de vangst die een stuk groter werd. Ook komen opnieuw meer vissers naar Ieper. Het is immers toch de bedoeling dat de hengelaars vis vangen. De stad volgt de kwaliteit van het water goed op, wat eveneens een verbetering is tegen vroeger. Ik denk dat veel gemeenten en steden een voorbeeld mogen nemen aan wat Ieper doet.” Schepen Valentijn Despeghel (Vooruit) kwam zelf een handje toesteken om de vis in het water te laten. “We zitten met een tamelijk gezond visbestand, maar ook vissen sterven. Dus moeten we nu en dan wat nieuwe vis bijzetten. Het was al even geleden, maar dit jaar bestelden we ook wat karpers. De karpervissers zijn vragende partij om nu en dan wat extra exemplaren in het water te laten. Veel hoeven dat er niet te zijn, want karpers wroeten in het water.”

Aalscholvers

“Nu gaat het om 10 schubkarpers”, aldus de schepen. “Die hebben elk een uniek patroon, waarvan we een foto nemen. De hengelaars volgen de vissen via een soort dagboek. Ze zien bijvoorbeeld, als ze één van de dieren hebben gevangen, hoeveel ze zijn gegroeid. We streven naar een gezond evenwicht. Een te groot aantal karpers is nefast voor de waterplanten en brengt het ecosysteem in gevaar. Wel moet je weten dat er soms karpers van 20 kilogram uit het water worden gehaald. Ook snoeken zijn belangrijk. Die roofvissen jagen op minder gezonde vissen en dat zorgt eveneens voor een ecologisch evenwicht. Die snoeken zetten we niet elk jaar op het water, brasem ook niet, maar blankvoorn en winde wel.”

Steek u vinger niet in de bek van een snoek, zijn tanden zijn vlijmscherp.

Op de vestingen zien we regelmatig aalscholvers, een vijand van de vissen. “Het probleem is momenteel niet zo groot”, aldus de schepen. “Trouwens, als ze een jaar veel vis opeten, dan verminderd het aantal vissen en hebben de vogels het jaar daarop minder te eten, waardoor ze opnieuw wegblijven. Ook hier proberen we een evenwicht te creëren. De aalscholver zal er immers wel altijd zijn.”

Goede wisselwerking

Het stadsbestuur betrekt de vissers bij het bijzetten van vissen. “Vroeger hadden de hengelaars geen inspraak in welke vis de stad aankocht, maar nu is dat toch even anders. We laten die mensen ook weten wanneer de vissen worden geleverd. Er is een goede wisselwerking.” Voor de vissen betaalde het stadsbestuur zo’n 5.000 euro. “Je moet rekenen dat het ook voor inkomsten zorgt, want om te vissen is er een vergunning nodig”, verduidelijkt de schepen.

In Ieper mogen hengelaars hun ding doen vanop de stijgers aan de buitenzijde van de vestingen. Daarvoor heb je wel een vergunning nodig die kan worden aangekocht bij de dienst Toerisme of aan de onthaalbalie van het stadhuis. De vergunning is jaarlijks te hernieuwen en loopt van 1 januari tot 31 december. Om te vissen in de Zillebekevijver kan een vergunning via Zillebeekse Vijvervissers worden aangevraagd en voor Dikkebusvijver via concessiehouder Sportvisserij Vlaanderen. Voor openbare wateren, bijvoorbeeld Kanaal Ieper-IJzer, vaart Ieper-Komen, kan een vergunning online worden bekomen via deze link of in alle postkantoren.

