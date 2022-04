“Verwijder die welkomstbogen, ze zijn niet veilig.” Karl Mortier, wiens BMW eerder schade opliep, herhaalt oproep nu borden loskomen

Ieper Landbouwbe­drijf Zuid-Bel­legoed investeert fors in waterbespa­ring: “Boeren zijn zich zeker bewust van het waterpro­bleem”

Momenteel verbruiken landbouwers Philip en Nancy op hun bedrijf Hoeve Zuid-Bellegoed in Ieper 5.000 liter water per dag. Door allerlei besparende maatregelen willen ze dat terugbrengen naar minder dan 1.000 liter. Ook andere landbouwers in de Westhoek zetten zich in om water te besparen. “Investeren in waterbesparende maatregelen loont meer en meer”, klinkt het.

6 april