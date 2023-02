Verwaarloosde woningen op vestingen onderwerp van geschil tussen stad en defensie: “Een schandvlek in de omgeving”

Slopen en heropbouw

“Defensie betaalde ondertussen al 1.300 euro aan leegstandsbelasting, maar een tweede heffing van 2.600 euro werd nog niet betaald”, zegt schepen Philip Bolle (Vooruit). “De leegstandbelasting kan oplopen tot maximum 6.500 euro, die dan jaarlijks moet worden betaald.” De woningen maken deel uit van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Kasteelwijk’. Een RUP is een plan dat de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vastlegt in een bepaald gebied. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo duidelijk wat er kan en wat niet. “Concreet wil dat zeggen dat de twee huizen mogen gerenoveerd worden, maar dat slopen en heropbouwen niet toegestaan is”, zegt de schepen. “De gebouwen mogen wel worden gesloopt zodat het oorspronkelijke vestingsgebied kan worden hersteld. Vroeger maakte de locatie deel uit van de ravelijn, een soort eiland als voorversterking in de vestingsgracht. We polsten in het verleden al bij het Agentschap Natuur en Bos of ze interesse hebben in de panden en dat bleken ze te hebben. We hopen op een snelle oplossing omdat de toestand onaanvaardbaar is”, aldus de schepen. “Ofwel worden de woningen verkocht en gerenoveerd ofwel gaan ze tegen de vlakte om het gebied terug te geven aan het vestingslandschap.”