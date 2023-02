Versleten en gesaboteerde muziekinstallatie wordt vervangen: “Men zou beter af en toe een fanfare door het centrum laten wandelen”

IeperTwee jaar lang was het stil in het centrum van Ieper, maar het stadsbestuur wil nu opnieuw muziek in de winkelstraten. De oude muziekinstallatie is niet alleen versleten, op enkele plaatsen knipten misnoegde bewoners zelfs de draden naar de boxen door omwille van het volume. De muziek blijkt echter slechts een topje van de ijsberg te zijn: “Er is meer nodig om de winkelstraten opnieuw gezellig te maken.”