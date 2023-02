Vers bloed nog altijd welkom bij politiezone Arro Ieper: inschrijvingen open voor geïnteresseerden

Het is in samenwerking met de VDAB dat de politiezone half maart niet alleen de zone zelf voorstelt maar ook de dienst rekrutering van de federale politie toelaat om uitleg te geven over de selectieprocedure. De infoavond vindt plaats in het hoofdgebouw van de politiezone, op Ter Waarde in Ieper, en begint om 19 uur. Rond 21 uur wordt afgesloten met een drankje. Een gelijkaardige infoavond, vorig jaar in oktober, was in geen tijd volzet. Daarom raadt de politie geïnteresseerden aan om niet te talmen met hun inschrijving. Dat kan via deze link.