Verpleger misbruikt vier jonge vrouwen op spoedafdeling ziekenhuis en slaat ook toe in woonzorgcentrum: “Hij betastte hun borsten terwijl ze helse pijnen leden”

ASSISEN. Proces rond fatale drugsdeal stilgelegd door wrakings­ver­zoek, familie reageert ontzet: “Alsof onze broer en zoon tweede keer werd doodgescho­ten”

Het assisenproces rond de fatale drugsdeal in Roeselare ligt voor onbepaalde tijd stil. De advocaten van Sacha Brunessaux (22) dienden een verzoekschrift in om de voorzitter te wraken. “Het gevolg is dat de procedure wordt geschorst en we niet verder kunnen”, zegt voorzitter Joeri Pieters. “Het Hof van Cassatie zal nu moeten beslissen hoe het verder moet.” De nabestaanden reageren ontzet.