Verpleger misbruikt vier jonge vrouwen op spoedafdeling en slaat ook toe in woonzorgcentrum: “Hij betastte hun borsten terwijl ze helse pijnen leden”

voetbal tweede nationale A Bram Lucker nieuwe trainer KVK Westhoek: “Het is een mooie kans en ik beschouw het als een eer”

Bram Lucker (41) uit Beveren-Roeselare is de nieuwe trainer van tweedenationaler KVK Westhoek. Donderdag leidt de ex-beloftentrainer van KV Kortrijk zijn eerste training. De nieuwe coach in het Crack Stadion in Ieper kent de streek, want eerder was hij trainer van KFC Poperinge. De afgelopen jaren was Bram Lucker jeugdcoördinator van Dosko Beveren.