Veroorzaakte vriend van Sharon (22) ongeval dat haar het leven kostte met opzet? Jury buigt zich vanaf vrijdag over moordvraag

De vers samengestelde volksjury staat voor een bijzonder moeilijke taak. De juryleden moeten oordelen of Sharon Gruwez (22) drie jaar geleden stierf in een ongeval of de crash opzettelijk werd veroorzaakt door haar ex-vriend Davy Kesteman (32). De man uit Vleteren ging z’n ex in de nacht van 31 oktober op 1 november 2018 opzoeken in café The Sunset in Poperinge. Het kwam tot een ruzie in de zaak, maar toch stapte Sharon even later in zijn BMW 316d. Wellicht wilde de vrouw verder onheil voorkomen.