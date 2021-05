Vermiste studente Sarah (21) dood teruggevonden in Zwitserland

Sarah Huyghe (21), die aan Howest een lerarenopleiding volgt, reisde maandag met de auto enkele vrienden achterna die in Zwitserland verbleven. Na een ruzie verdween de jonge vrouw er dinsdagmorgen in alle vroegte uit de chalet waar ze samen met haar vrienden verbleef. Ze nam geen bagage en persoonlijke spullen mee, zelfs haar telefoon bleef achter. In de badkamer van de chalet werden echter bloedsporen gevonden. De vader van Sarah, haar twee broers en haar beste vriendin reisden naar Zwitserland af om te helpen zoeken. (lees verder onder de foto)

Veel vragen

Voorlopig is nog niet duidelijk door wie en in welke omstandigheden Sarah levenloos werd aangetroffen in de rivier. Het stoffelijk overschot van de studente is in beslag genomen, er loopt verder onderzoek om de precieze doodsoorzaak te achterhalen. De Zwitserse politie wilde het nieuws zaterdagvoormiddag nog niet bevestigen. Maar intussen heeft een broer van Sarah de politie in ons land op de hoogte gebracht, bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Ieper.