Verloren trouwring na vijftien jaar terug bij eigenaar: “Blij dat ie weer rond de juiste vinger zit!”

Diksmuide Er komen heel wat sociale woningen bij in Diksmuide maar niet overal

Het Diksmuidse stadsbestuur wil tegen 2025 acht procent van haar woonpatrimonium als sociale huisvesting zien. In het centrum is dat 15 procent. Opvallend is dat ook in Woumen zo’n percentage nagestreefd wordt terwijl dat in de andere dorpen veel minder is. En er zijn zelfs deelgemeenten waar er geen enkel sociaal huis op de planning staat.

4 januari