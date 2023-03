Verkeershinder bij bouw pompstation aan Oostkaai

Tussen 20 en 27 maart wordt het pompstation opgebouwd aan de Oostkaai en dat tussen de Zwaanhofweg en Bargiestraat in Ieper. Tussen 29 maart en 7 april wordt het pompstation in gebruik genomen. De werken zullen verkeershinder met zich meebrengen. Voor gemotoriseerd verkeer is er een snelheidsbeperking ingevoerd en wisselend verkeer door verkeerslichten. Voor fietsers is er een omleiding via de Zwaanhofweg, Rozendaalstraat, Bargiestraat en omgekeerd. Tijdens fase 2 is de rijbaan en het fietspad op de plaats van de werken volledig afgesloten. Plaatselijk verkeer kan tot aan de werfzone rijden, maar doorgaand verkeer is tijdelijk niet mogelijk. Er is een omleiding voorzien.