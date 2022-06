Vereniging Ons Tehuis biedt veilige plek in nieuwbouw JEZ11: “Meisjes in moeilijke situaties vinden hier ondersteuning”

“’Veilig verblijf’ is een nieuwe werkvorm binnen de Bijzondere Jeugdzorg”, zegt directeur Filip De Baets. “De basis om ‘veilig verblijf’ in te richten is de nood aan een vorm die jongeren opvangt die geen strafbaar feit pleegden, maar die wel behoefte hebben aan een vorm van extra veiligheid. In West-Vlaanderen worden er 12 plaatsen voor meisjes voorzien en 18 voor jongens. De plaatsen voor de meisjes werden toegekend aan Ons Tehuis. Onze vereniging was één van de twee voorzieningen in Vlaanderen die in 2009 als proeftuin aan de slag ging met meisjes die extra ondersteuning en aandacht voor veiligheid nodig hadden. Het doel van de werking is het creëren van een voldoende veilige omgeving die de meisjes toelaat hun verleden te verwerken, terug relaties aan te gaan of bestaande relaties te versterken of terug aansluiting te vinden in de maatschappij.”