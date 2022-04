Verderzetting zowel bedrijf als wielerploeg Minerva Cycling verzekerd: “We zetten ons 200 procent in om continuïteit te garanderen”

Filip Carpentier, zaakvoerder van het fietsenbedrijf Minerva Cycling uit Ieper, liet afgelopen weekend in De Panne het leven na een hartinfarct. Voor veel mensen kwam het nieuws als een shock, niet het minst voor zijn 25 werknemers. “De fietsengroothandel Minerva Cycling was de trots van onze zaakvoerder Filip”, klinkt het in een mededeling. “Hij was de drijvende kracht en het hart van de onderneming. Na zijn overlijden wil het team van Minerva Cycling zijn levenswerk verderzetten. De gang van zaken blijft dezelfde. Het team zet zich voor 200 procent in om de continuïteit te garanderen. Filips slagzin ‘fietsen voor het leven’ zullen we in zijn naam met dezelfde passie voortzetten.”

Grote Prijs Daniël Carpentier

Filip Carpentier was ook de oprichter van wielerploeg Minerva Cycling. Net als bij het bedrijf wordt hier de werking verdergezet. “Filip was trots op zijn Cycling Team en terecht. Het zou zijn wens geweest zijn dat de ploeg zijn positie in de wielerwereld neemt”, zegt teammanager Gilbert Orbie. Op zaterdag 30 april wordt de Grote Prijs Daniël Carpentier gereden in Elverdinge. Een koers die Filip op poten zette als eerbetoon voor zijn vader en ex-profrenner Daniël Carpentier. “Het is nu meer dan ooit ook een eerbetoon aan Filip”, aldus Orbie.

Filip Carpentier is de echtgenoot van Dorothy Leleu en de papa van Tine, Arne en Sanne. Er wordt zaterdag 16 april om 10.30 uur afscheid genomen van Filip in de Sint-Barnabaskerk in Noordschote.