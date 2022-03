Verblijf asielzoekers The Poppies loopt op zijn einde: “Neen, problemen zijn er nooit geweest”

IeperMet de komst van Oekraïense vluchtelingen zouden we haast vergeten dat er in Ieper al enkele maanden mensen verblijven die op zoek zijn naar een nieuwe thuis. In jeugdhotel The Poppies verblijven nog altijd 105 asielzoekers. Ze proberen er het beste van te maken en kregen daarbij hulp van enkele lokale mensen die kwamen lesgeven of voor een beetje ontspanning zorgen. “Wat we doen is voor hen even een verademing”, zegt grimeur Diederik Vandenbilcke.

Zaakvoerder Stefaan Vanderstraete van jeugdhotel The Poppies zette eind vorig jaar de deuren van zijn zaak in de de Steurstraat open na een oproep van Fedasil en het Rode Kruis. Aanvankelijk zouden er 90 vluchtelingen worden opgevangen, maar het werden er uiteindelijk meer dan 100. Ondanks wat protest zijn er volgens de coördinator geen problemen geweest.

Gemotiveerd

Om het verblijf van de asielzoekers zo aangenaam en nuttig mogelijk te maken, werden activiteiten georganiseerd. Eef Christiaens (25) uit Wevelgem kwam er vorige week Nederlandse les geven. De twintiger is van opleiding logopediste, maar werkt voor de Futurascholen in Menen. Daar geeft ze les in het Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen, de zogenaamde OKAN-klassen. “Ik heb echter geen pedagogisch diploma en daarom volg ik een verkorte educatieve bachelor. In die opleiding zit een diversiteitsstage. Ik koos ervoor mijn stage te doen in het asielcentrum van Menen omdat enkele mensen uit mijn OKAN-klas daar verblijven. Men vroeg mij echter of ik het zag zitten om naar Ieper te komen omdat de nood hier groter was.” Eefje gaf les aan twee groepen volwassenen en aan een klas met kinderen. “Sommigen spreken een beetje Engels, maar je moet bepaalde dingen echt met handen en voeten uitleggen. Maar het is wel tof. Die mensen zijn gemotiveerd en willen echt Nederlands leren.”

Iradj, die zelf uit Iran afkomstig is, laat de asielzoekers aan zurkhaneh doen, een vorm van Iraanse gymnastiek.

Ieperling Diederik Vandenbilcke (57) woont in de buurt van The Poppies en bood zijn diensten als grimeur aan. “Vroeger ging ik vaak de hort op om te schminken. Het leek me fijn om het opnieuw op te pikken om de vluchtelingenkindjes wat ontspanning te geven. Voor hen is het even een verademing.” Niet alleen kinderen, maar ook volwassen kwamen Diederik om een tekening vragen. Op de buik van een zwangere vrouw uit Ethiopië plaatse de schminker een tekening die aan haar thuisland deed denken.

Huis van de kracht

Iradj (59) uit Iran vluchtte 36 jaar geleden naar België en laat de gasten in The Poppies proeven van zurkhaneh, een vorm van Iraanse gymnastiek. “Je vertaalt zurkhaneh als ‘huis van de kracht’”, legt Iradj uit. “We oefenen onder andere met grote knotsen en andere symbolische wapens. De training wordt ritmisch begeleidt door een trom.”

In het tijdelijk asielcentrum in Ieper is er op 11 maart een afscheidsdag voor de asielzoekers. “We maken er een sportdag van en ’s avonds is er een feestje”, besluit de coördinator. “Daags daarna organiseren we nog een buitenschoonmaakactie, waarbij we het Colaertplein zullen aanpakken. Tegen 15 maart moet de laatste asielzoeker uit het centrum vertrokken zijn.”

Eef Christiaens geeft les Nederlands.