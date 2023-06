Veertiger laat zich in zes jaar tijd één keer gaan aan enkele pintjes: meteen naar rechtbank voor slaan vriendin en bezit cannabis

Asielcen­trum op zoek naar buddy’s: “Het belang daarvan kan nauwelijks worden overschat”

Het asielcentrum van Fedasil in Poelkapelle is op zoek naar buddy’s voor de bewoners. Dat staat te lezen in de nieuwsbrief van het centrum. “De ontmoetingen helpen de asielzoekers hun taal te oefenen en om makkelijker voeling te krijgen met de wereld buiten het opvangcentrum.”