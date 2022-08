Van Gulden Spoor tot Nuba-R: in deze 5 leuke zomerbars in de Westhoek en Leiestreek geniet je van een verfrissend drankje

Westouter ’50 humans’: 50 verhalen van vluchtelin­gen in de kerk van Westouter

Nog tot 21 augustus is in de Sint-Eligiuskerk in Westouter de tentoonstelling ’50 humans’ te bezoeken. De expo vertelt 50 verhalen van mensen uit alle windstreken die zijn gevlucht uit hun geboorteland en een nieuw leven uitbouwen in ons land.

8 augustus