Van een theaterworkshop tot virtual reality: 7 tips voor een geslaagde paasvakantie met het gezin in het zuiden van West-Vlaanderen

KIJK. ‘Baby Pia’ en andere kindjes met beperking beleven plezier met elektri­sche autootjes: “Onze kinderen kunnen eindelijk samen spelen”

Peuters en kleuters Achille (2), Lina (3) en Thyren (3) kunnen niet stappen, maar dat vormde vandaag in Plopsaland De Panne geen probleem. Van Vives hogeschool Kortrijk-Brugge kregen ze een elektrisch autootje cadeau. “Broer Clément (4) stuurt met de afstandsbediening terwijl Achille het uitgiert in het autootje. En ik ren achter hen aan”, lacht mama Emilie. Ze was niet de enige die straalde van geluk. Ook baby Pia was van de partij.