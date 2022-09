Van Autovrije Zondag tot volksfeesten: onze tips voor het weekend in het zuiden van West-Vlaanderen

WERVIK Openbare verlich­ting gaat uit tussen 23 en 4 uur, kerstver­lich­ting tien dagen minder

Net zoals in veel andere gemeenten zal ook in Wervik de openbare verlichting ’s nachts worden gedoofd. “Tussen 23 uur en 4 uur gaat in de straten de openbare verlichting uit”, zegt schepen van Duurzaamheid Yves Obin (CD&V). “Enkel vrijdag- en zaterdagnacht niet. Hiervoor is contact opgenomen met Fluvius. In overleg met hen zullen we nagaan hoe de verledding toch vlugger kan gebeuren.”

