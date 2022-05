Vader van Marie-Paule Wydoodt vond rust in Home Vrijzicht na diagnose Alzheimer: “De zorg op maat is hier fantastisch”

Afgelopen zondag 15 mei was het de Dag van de Zorg en in Home Vrijzicht in Elverdinge namen ze de gelegenheid te baat om hun vernieuwd centrum in de kijker te plaatsen. Veel bewoners van Home Vrijzicht lijden aan dementie. “Bij ons blijft de persoon met de ziekte centraal staan, samen met zijn familie en mantelzorgers”, zegt Els Lobelle van het woon- en zorgcentrum. “Iedere bewoner is uniek en daarom hechten we veel belang aan zijn of haar levensverhaal. We proberen de mensen zoveel mogelijk zelf te laten beslissen. We vertrekken steeds vanuit de mogelijkheden van de persoon, maar met respect en nodige geborgenheid. We kiezen daarom bewust voor een open huis.”