Vader van jongeman die slachtoffer werd van vechtersbazen: “Dergelijke agressievelingen hebben goede begeleiding nodig”

“Mijn zoon kwam op een bepaald moment na een avondje stappen thuis en was volledig in de war na een pak slaag”, zegt een man uit Poperinge. Zijn zoon, een jongeman van 20, was die avond, in het weekend van Marktrock, samen met zijn tweelingbroer afgezakt naar Jeugdhuis Den Couter in Poperinge. “Toen hij aan het bellen was naar zijn broer omdat hij hem niet onmiddellijk vond, kwamen plots 4 mensen rond hem staan. Mijn zoon kende die niet, maar dat belette die gasten niet om een gevecht te beginnen, zonder enige aanleiding.” Het slachtoffer werd geduwd, kreeg verschillende kloppen en trappen en liep verwondingen op. “Naar het ziekenhuis hoefde hij gelukkig niet te gaan, maar dat wil niet zeggen dat het geen zware impact op hem had”, aldus de vader. “Mijn zoon studeert in Kortrijk en als hij de trein neemt, is hij nog steeds op zijn hoede als er een groep jongeren opstapt. Gelukkig belet het hem niet om opnieuw uit te gaan. Voor ons als ouders was het ook serieus schrikken. Je verwacht zoiets niet in een stad als Poperinge. Het was trouwens geen alleenstaand geval, er zijn nog vechtpartijen geweest.”