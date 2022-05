Vader en zoon kronen zich tot koning in schuttersclub Willem Tell

De boogschutters van Willem Tell Zillebeke kregen 20 deelnemers over de vloer die een poging waagden om de koningstitel te veroveren. De winnaar werd Kristof Deconinck, die er in de 4de ronde als enige in slaagde de hoofdvogel neer te halen. Bij de jeugd kampte een duo voor de titel tot in de 7de ronde Sean Deconinck, de zoon van Kristof, het pleit beslechtte. Willem Tell hield ook een memorialschieting voor ‘Eric Deconinck’. Ieper Willem Tell is een club waar zowel liggende en staande wip wordt geschoten en dat op de site langs de Seelbachdreef in Zillebeke. Elke dinsdag en vrijdag is er ledenschieting van 19 uur tot 22 uur.