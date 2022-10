Vaccinatie herfstbooster nog tot 29 oktober

Ondertussen ontving iedereen ouder dan 18 jaar een uitnodiging voor een vaccinatie met de herfstbooster tegen Covid-19. Wie nog niet is ingegaan op die uitnodiging, maar toch de herfstbooster nog wil krijgen, maakt best vlug een afspraak. “Nog tot en met zaterdag 29 oktober kan je langskomen in het vaccinatiecentrum Westhoek”, klinkt het. “Voorlopig zijn er na deze datum geen vaccinaties meer ingepland.” Een afspraak maken in het vaccinatiecentrum Westhoek, Ter Waarde 1 in Ieper, kan via de persoonlijke code op de brief. Het kan ook via het callcenter op 0800/30.70.4. Elke werkdag doorlopend van 9 uur tot 17 uur en via vaccinatie@elzwesthoek.be.