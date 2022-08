Unizo West-Vlaanderen trekt aan de alarmbel: “Kwart van kmo’s lijdt dit jaar verlies door energiecrisis”

West-VlaanderenDe Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) vraagt dringend maatregelen die de energiefactuur van zelfstandigen en kmo’s naar beneden haalt. Daarnaast moet er een steunkader komen voor bedrijven in moeilijkheden. “We worden verpletterd onder de energiefactuur en als we nu niet handelen rijden heel wat bedrijven de afgrond in”, aldus Vincent Kint, gedelegeerd bestuurder van UNIZO West-Vlaanderen.

“Zolang een terugkeer naar een aanvaardbare prijs onmogelijk is, is er rechtstreekse steun nodig”, zegt Vincent Kint. “Naast een plafonnering van de gasprijs, moet er snel gerichte steun komen voor ondernemers die het sterkst te lijden hebben onder de stijgende energiekost. Denk maar aan voedingssector, horeca, en supermarkten. Europa voorziet een crisiskader, dat nu moet worden toegepast door de Vlaamse of federale regering. Het is meer dan tijd dat de overheid beseft wat de toegevoegde waarde is van ondernemers. Als het zo doorgaat zullen er tegen eind dit jaar een pak minder zijn. Naast oplossingen voor het verlagen van de energiefactuur is het opportuun om de loonkosten naar beneden te halen. Op die manier kunnen bedrijven in moeilijkheden overleven”, aldus Kint.

200 procent

Uit een ruime energiebevraging die UNIZO de voorbije week voerde bij 1.143 bedrijven, blijkt dat slechts 7 procent van de ondernemers erin slaagt de stijgende kosten door te rekenen. 24 procent is momenteel verlieslatend. “Een het ergste moet nog komen. Momenteel heeft bijna de helft van de ondernemers nog een vast elektriciteitscontract. Zij zijn nog relatief beschermd tegen de recente prijsstijgingen.” Voor meer dan een derde van de ondervraagden is de gasprijs al minstens verdubbeld, een vijfde heeft een stijging van meer dan 200 procent te verwerken gekregen. Voor elektriciteit is de prijs voor 22 procent al minstens verdubbeld. “Ondernemers kijken bang naar de volgende maanden. Vele kmo’s kunnen of durven de kosten niet (volledig) doorrekenen uit angst om klanten te verliezen”, aldus Kint.

Coronapandemie

UNIZO betreurt dat in deze energiecrisis de overheid nog geen acties ondernam om bedrijven te helpen. “We waarschuwen dat de strop rond de nek van vele bedrijven dermate strak wordt, dat er veel slachtoffers zullen vallen. Energiefacturen van tienduizenden euro’s per maand zijn geen uitzondering. Onze kmo’s geloven en investeren in de energietransitie, maar dat gebeurt niet van vandaag op morgen. De hoge facturen komen nu, en dat probleem is acuut. We pleiten voor een Europees prijsplafond voor aardgas. We gaan akkoord met de steun van België voor een initiatief samenaankoop aardgas op Europees niveau. Europese samenaankopen hebben hun nut al bewezen bij de bestelling van vaccins tijdens de coronapandemie. Aangezien dit wellicht niet onmiddellijk kan, moet er op zeer korte termijn gerichte steun komen voor bedrijven in moeilijkheden. Europa voorziet een kader om ondernemingen die hun energiekost zien verdubbelen ten opzichte van vorig jaar te ondersteunen.”

Loonindexering

UNIZO vraagt het overlegcomité om dit Europees crisiskader snel om te zetten in een ondersteunsysteem op regionaal of desnoods federaal niveau. “Deze crisis is voor de bedrijven erger dan de coronacrisis”, weet Vincent Kint. “De hulp, die je kan vergelijken met het ondersteuningsmechanisme dat werd uitgewerkt tijdens de coronapandemie, betekent voor veel bedrijven het verschil tussen failliet gaan of overleven. Duitsland en Frankrijk hebben intussen al een dergelijk steunsysteem uitgewerkt. Dat betekent dat onze kmo’s momenteel nog een extra concurrentieel nadeel ondervinden. De energiekost blijft stijgen, en komt bovendien bovenop de stijging van de prijzen van de materialen, transport en de automatische loonindexering. Voor minstens 60 procent van de werknemers zijn al een of meerde loonindexeringen geweest. Een grote groep van bedrijven zal in januari 2023 nog een automatische indexering doorvoeren. Als we nu niet handelen, rijden we onze kmo’s recht de afgrond in.“

