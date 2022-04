Unieke foto: vier (oud)burgemeesters op een rij in de raadszaal van de Lakenhallen

Paul Breyne (77) werd in oktober 1976 gemeenteraadslid voor de CVP (nu CD&V) en een jaar later schepen. In februari werd hij minister van Huisvesting in de Vlaamse regering. Breyne nam na de verkiezingen van 1995 het burgemeesterschap van Ieper op zich en blijf burgervader tot zijn benoeming als gouverneur. Het was Luc Dehaene (75) die de burgermeestersjerp van zijn partijgenoot in 1997 overnam. Luc Dehaene zetelende 24 jaar lang onafgebroken in de gemeenteraad, maar in 2012 besloot hij zich geen kandidaat meer te stellen.