Uitvaart van Robert Cappoen (72) volgende week dinsdag

Autosport Neuville in de fout, schoffeert teamgenoot en wint niet in Ieper. Est Tänak leidt de Belgische WK-manche

De tweede dag van de WK-wedstrijd in en om Ieper zit erop en het is Ott Tänak die de eer van Hyundai hooghoudt, na de schuiver van Thierry Neuville die tot zijn opgave leidde. Tänak heeft echter nog geen gewonnen spel, want Elfyn Evans volgt aan het stuur van zijn Toyota Yaris op amper 8,2 seconden van de leider.

21 augustus