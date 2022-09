Uitgelezen Iepers: een ontmoeting met Ieperse schrijvers

“We zijn enthousiast dat we dit literaire talent van eigen bodem kunnen samenbrengen en een podium geven” zegt schepen van Bibliotheek Valentijn Despeghel (Vooruit). “Verschillende auteurs kennen we al via het Publicatiefonds, dat publicaties die een link hebben met Ieper ondersteunt. Sommigen leerden de knepen van het vak in de opleiding literaire creatie aan dé Academie. Op deze avond kan iedereen kennismaken met maar liefst zes auteurs, hun werk ontdekken en hun drijfveer om te schrijven.”

De schrijvers

Marc Debuysere is gepensioneerd bibliotheekmedewerker. ‘Nachtuil’ is zijn derde dichtbundel, na ‘La malcontenta’ (1987) en ‘Droomkoorts’ (1990). Behalve belijdenislyriek bevat de bundel ook een deel actualiteitspoëzie. Daarnaast zijn gedichten bij etsen van Kurt Peiser en bij schilderijen van Gilbert Degryse in de bundel opgenomen.

Elodie Foulon, afkomstig uit Ieper, is auteur en hoofdredactrice van Blits Magazine. Schrijven is haar grote passie. Met ‘Wat niet weet’, haar debuut als romanschrijfster, maakt ze een kinderdroom waar. De roman is een spannende whodunit met als centrale vraag: wie heeft de kunstroof van de eeuw gepleegd? Het boek is een fresco van geld-, roem- én kunstminnende mensen van vlees en bloed die al eens buiten de lijntjes durven te kleuren bij het trekken van de grenzen tussen goed en kwaad.

Volledig scherm Elodie Foulon © Good Stuff! Books

Peter Lacante woont en werkt in Ieper. Hij heeft twee jonge dochters die af en toe de onderwerpen voor zijn haiku’s leveren. Hij schrijft deze korte Japanse versjes sedert een kleine twee jaar en bracht in 2021 twee bundels uit: ‘Ons Gezi(e)n’ en ‘Spiegelijsjes’. Als amateurdichter schrijft hij ook gedichten en vroeger ook liedjesteksten voor bevriende muziekgroepjes. Nu is hij vooral bezig met haiku’s, ‘beelden in woorden’.

Eva Lesage is de jongste auteur van de avond en is afkomstig uit Ieper. Literatuur, horror en het fenomeen ongemak hebben haar altijd gefascineerd. In haar eerste boek ‘Thuis voor het donker’ bundelt ze deze fascinaties. In verschillende korte verhalen staan het obscure, bevreemdende en lugubere centraal. Gewone mensen maken buitengewone zaken mee, ondergaan een akelige metamorfose of komen oog in oog te staan met het duister. Het is aangeraden na het lezen met je nachtlampje aan te slapen.

Riane Malfait is gestalt-psychotherapeut en heeft een zelfstandige praktijk in Ieper. Haar zijn, haar job, passies en engagementen zijn geworteld in het holistische denken. Ze is gefascineerd door het existentiële gedachtegoed. Dit is de achtergrond en de motor van haar schrijven. Ze voelt, denkt en worstelt met hoe de mens de wereld maakt en omgekeerd. Haar schrijven is een eenvoudige ‘verdichting’ van een complexe werkelijkheid. Haar debuutbundel ‘GRAVEYARDS en andere verliezen’ werd in september 2022 opgevolgd door haar dichtbundel ‘Kleine blik op grote wereld’.

Volledig scherm Riane Malfait © Henk Deleu

Ann Pype, geboren in Ieper, studeerde in Kortrijk voor kinderverzorgster, maar schrijven had ze al van in haar kindertijd mee. Ze gaf vier dichtbundels uit in eigen beheer. Met ‘Bevrijd uit de schaduw van de ziel’ is ze aan haar vijfde boek toe. Daarvoor kwamen ‘Het geheim van Bastiaan’, ‘Mama is een engel’, ‘Je blijft bestaan’ en ‘De verlooren jaeren’, een verzameling van vier kortverhalen over families in de Eerste Wereldoorlog.

De avond wordt gemodereerd door Katelijne Vanbeselaere en muzikaal verzorgd door Merel Forrest. Inschrijven via bit.ly/uitgelezen-Iepers

