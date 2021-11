Uit Bellewaerde ontsnapte flamingo opnieuw thuis: “Ik moest in het water springen om Flammy vast te grijpen of ze was weer weg”

ZillebekeFlammy, de Europese flamingo die in oktober kon ontsnappen uit Bellewaerde, zit terug veilig in het park. De vogel had een tweede thuis gevonden in de wat verder gelegen Zillebekevijver. Met veel geduld slaagden de dierenverzorgers erin de vogel te vangen. “Het was de eerste keer in veertig jaar dat een flamingo de benen nam.”